Gestione del calciatore. Al via il master Unipi

L’Università di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia, la Casa di Cura San Rossore e lo Sport Village di Pisa promuovono un master di primo livello su "Gestione interdisciplinare del calciatore: incremento della performance e percorsi sanitari post infortunio" al via il 29 novembre. Il Master che si terrà presso il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia della Facoltà di Medicina, sarà diretto dal professor Paolo Domenico Parchi, direttore della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università di Pisa. Saràaffiancato da un nucleo di trentasette docenti di varie discipline medico-sportive-riabilitative provenienti dall’Ateneo pisano, dalla Casa di Cura San Rossore e dallo Sport Village.

Negli anni, la casa di cura e lo Sport Village sono divenuteutture d’eccellenza italiane sono divenute realtà di riferimento per le squadre di Serie A e per i loro calciatori, e per numerosi atleti olimpici che qui trovano i migliori trattamenti per la cura e il recupero degli infortuni e per la preparazione atletica post-trauma. Il master, della durata di un anno, rilascia una formazione completa in un ambito professionale in cui c’è molta richiesta ed è utile per entrare quale figura qualificata in centri sportivi, centri federali, istituti di fisioterapia e riabilitazione, cliniche pubbliche e private per i dipartimenti di Ortopedia e Medicina dello Sport, e per l’inserimento nel team di atleti o squadre professionistiche. Al centro della proposta di formazione del Master è posto l’atleta di elevata qualificazione con le sue esigenze nei vari momenti della sua attività, sia quando è in regolare allenamento sia quando subisce un infortunio, fornendo gli strumenti per la sua gestione durante la stagione agonistica, spazio per lo sviluppo dei più recenti protocolli per l’incremento delle qualità fisiche, ma anche in caso di infortunio, dove la pratica segue i differenti percorsi sanitari dalla chirurgia alla riabilitazione al “return-to-play”. Alla fine del corso è previsto un tirocinio formativo presso la Casa di Cura San Rossore, lo Sport Village o ulteriori strutture convenzionate. Per iscriversi al Master come studenti ordinari è necessario presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 31 ottobre sul portale dell’Ateneo di Pisa (https://www.studenti.unipi.it/Home.do) Per qualsiasi informazione si può visionare la documentazione completa del corso e scaricare la brochure su casadicurasanrossore.it nella sezione formazione. Oppure scrivere a [email protected]