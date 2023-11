Genero aggredisce suocero

Ennesima lite in famiglia. Nel pomeriggio di giovedì una pattuglia della Squadra volanti della Questura è intervenuta a San Giuliano Terme, a seguito di segnalazione su linea 112NUE di una lite in famiglia. Sul posto gli agenti hanno anzitutto riportato la calma e verificato che la lite era passata alle vie di fatto, tra genero e suocero, per motivi familiari.

Nello specifico il genero al culmine della lite aveva aggredito fisicamente il suocero, senza però gravi conseguenze per quest’ ultimo tanto che non si rendeva necessario l’ intervento dell’ ambulanza. Durante le fasi di identificazione e di ricostruzione della vicenda l’aggressore ha rivolto la sua ira anche nei confronti dei poliziotti, tanto che si è reso necessario accompagnarlo in Questura per la compiuta identificazione e la denuncia alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale. Sbollita la rabbia, al termine degli adempimenti l’ uomo è stato congedato.