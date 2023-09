Galilei, sopralluogo-blitz: "Indaghino Enac e Polaria"

Fratelli d’Italia chiede per l’aeroporto di Pisa "garanzie sui tempi di esecuzioni del masterplan aeroportuale e sulla sua attuale efficacia" e denuncia lo stallo dei lavori dopo un sopralluogo, effettuato ieri dal consigliere regionale Diego Petrucci insieme ai consiglieri comunali Maurizio Nerini ed Elena Del Rosso, al cantiere per l’ampliamento del nuovo terminal dello scalo. "La città - affermano gli esponenti di Fdi - merita un aeroporto all’altezza e invece sembra che non esista un vero e proprio cronoprogramma dei lavori’". "L’inaugurazione del cantiere fatta dal governatore Giani in pompa magna risale al marzo 2022 - sottolinea Petrucci - e 18 mesi dopo constatiamo che nessun intervento è stato fatto dentro l’aerostazione e la situazione continua a essere fortemente critica. Il terminal è ancora inadeguato alla vocazione di uno scalo internazionale". Per Nerini "è incomprensibile lo stallo: non è un problema finanziario visto che Toscana Aeroporti ha appena approvato una semestrale molto positiva".

Durissima la replica di Toscana Aeroporti. "Non è chiaro a che titolo e con quale mandato si pretenda di entrare in un cantiere in cui le regole di sicurezza sono la base per l’incolumità delle persone e l’accesso sia impedito per garantire tale incolumità. Stupisce ancora di più la tracotanza e il disprezzo nei confronti della legge da parte di Petrucci e della sua delegazione che, con la complicità di non si sa ancora chi, abbiano preteso di entrare nell’area partenze senza alcun permesso e senza controllo, violando impunemente le leggi sulla sicurezza aeroportuale. Cosa su cui indagherà l’Enac e la Polaria". Per Toscana Aeroporti "è avvilente continuare ad assistere, a distanza di 8 anni, a un dibattito surreale e sterile sulla preminenza di un aeroporto a scapito dell’altro perché il Sistema Aeroportuale Toscano è unico e formato da due scali: da quado è nata Toscana Aeroporti il traffico passeggeri di Pisa è cresciuto del 15%, fino agli eventi legati alla pandemia mondiale e dal 2015 a oggi Toscana Aeroporti ha speso in incentivi per il traffico di Pisa oltre 100 milioni di euro, fino al rinnovo dell’accordo pluriennale con Ryanair". Da qui la conclusione: "Auspichiamo che, ai nostri sforzi, si unisca una visione meno infantile e più di sistema che unisca le forze, invece di creare pretesti per sterili diatribe politiche".