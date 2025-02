Galilei, gennaio da record. Quota 285mila passeggeri

Il gennaio del "Galilei" è stato da record con un incremento del 7,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e 285 mila passeggeri transitati dall’aeroporto pisano. Un boom che segna una crescita ancora più forte della media dei due scali, gestiti da Toscana Aeroporti, e più del doppio di quella di Peretola, con il Sistema Aeroportuale Toscano che comunque inaugura il 2025 con un risultato senza precedenti: nel mese di gennaio, infatti, secondo i dati diffusi dalla società, hanno registrato un traffico complessivo di 486 mila passeggeri, superando del 5,6% i dati dello stesso periodo del 2024. Un traguardo, assicura Toscana Aeroporti, "che sottolinea l’appeal crescente della Toscana come destinazione e l’efficace gestione dei due scali, la crescita del traffico nazionale (+6,2%) e internazionale (+4,7%)". Il successo di Pisa, osservano gli analisti della società di gestione, dipende dal miglioramento del load factor (+1,1 punti percentuali, attestandosi all’84,8% dell’occupazione dei posti disponibili sui singoli vettori) e all’aumento dei voli passeggeri commerciali (+4,4%).

"Entrambi i segmenti di traffico, internazionale e nazionale - sottolinea la nota di Toscana Aeroporti - mostrano una crescita (rispettivamente +7% e +4,2%)". La principale destinazione scelta dai passeggeri pisani è sostanzialmente da attribuire a una sorta di "pendolarismo" visto che Tirana, capitale dell’Albania, a gennaio si colloca al primo posto, seguita da Londra e dai voli domestici per Palermo, Catania e Bari, sui quali verosimilmente ha influito, anche in quel caso, il rientro di studenti e lavoratori fuori sede dopo le vacanze natalizie e il rientro in ufficio e università. La società aeroportuale sottolinea l’efficacia dell’integrazione tra i due scali toscani nel primato di sistema raggiunto lo scorso mese rispetto allo stesso periodo del 2024: i 201mila passeggeri del "Vespucci" (+3,4%) hanno avuto come traino voli passeggeri commerciali, capaci di compensare la lieve flessione del tasso di riempimento degli aeromobili (75% a fronte del 78% del gennaio 2024), con boom del traffico nazionale (+11,6%) al pari della crescita più contenuta di quello internazionale (+2%): è Parigi la meta preferita dai viaggiatori in partenza da Firenze, seguita da Barcellona, Roma, Londra e Madrid. Segno in questo caso di una maggiore propensione al traffico turistico rispetto al "pendolarismo" di Pisa.

Gab. Mas.