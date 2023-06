Sfonda la porta con un tombino poi si nasconde sotto il bancone: arrestato

Pisa, 4 giugno 2023 – La segnalazione era partita da rumori sospetti e in effetti l’arrivo dei carabinieri era più che mai opportuno: all’interno di un negozio c’era un furto in atto. I militari della Compagnia di Pisa sono arrivati sul posto dove hanno trovato la porta di vetro dell’ingresso mandata in frantumi con un tombino. Il ladruncolo era ancora all’interno: si era nascosto sotto il bancone dopo aver preso il denaro trovato nella cassa.

L’uomo è stato arrestato e domani sarà processato per direttissima.