Furto di monete d’oro da 6mila euro Nuovo colpo alla Filatelica Pisana

Furto di monete d’oro alla Filatelica Pisana di Lungarno Mediceo. Il colpo nel negozio storico affacciato sull’Arno è da ben 6mila euro è stato messo a segno da una finta cliente ed è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso del negozio. La donna, castana chiara con indosso una mascherina a coprirle il volto, è entrata chiedendo di poter visionare delle monete d’oro. Il proprietario, Mario Marconcini, perito filatelico numismatico e professionista del settore noto a livello nazionale, con oltre quarant’anni di attività alle spalle, ha subito mostrato alcuni pezzi alla finta cliente aprendo uno dei contenitori dove sono conservati i rarissimi pezzi da collezione.

Alla richiesta di poter visionare altre modelli e in un momento di distrazione del proprietario che era intento a servire allo stesso momento anche altri clienti e voltato di spalle, la donna sembrerebbe aver colto l’occasione per allungarsi sul bancone e con le mani arraffare le monete d’oro rare facendole sparire nella borsa di tela. Il proprietario si è accorto del furto allarmato dagli altri clienti che resosi conto di quello che era appena accaduto davanti ai loro occhi sono corsi all’inseguimento della donna che è scappata a gambe levate fuori dal negozio con il bottino nella borsa. All’esterno un’auto in moto con un complice la stava attendendo ed uno dei clienti è riuscito ad identificare la targa dell’auto.

La donna è saltata sul veicolo che è immediatamente sfecciato via. Il danno ammonta a 6mila euro infatti tra le monete rubate vi erano dei pezzi unici tra cui 20 dollari d’oro, 100 cileni, due sterline e due marenghi svizzeri "tutte monete rare e di grande valore", spiega il proprietario della Filatelica Pisana I carabinieri hanno acquisito i filmati nella speranza di riuscire ad identificare i ladri.

"Non è la prima volta - spiega rassegnato Marconcini - purtroppo anche nel 2018 in una modalità analoga ero stato vittima di un altro furto molto ingente".

Anche in quel caso, il colpo da migliaia di euro era stato messo a segno da tre finti clienti ed era stato ripreso dalle telecamere interne. Una donna e un giovane avevano chiesto al proprietario di visionare le monete d’oro, il proprietario anche in quel caso era stato distratto da una terza persona che aveva chiesto di visionare delle monete esposte in vetrina. I due intanto avevano colto l’occasione di arraffare le monete d’oro e di abbandonare subito dopo il negozio.

Ilaria Vallerini