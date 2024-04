Terzo furto nella palestra aperta 20 giorni fa

Pisa, 10 aprile 2024 – A tre settimane dall’apertura la palestra di via Case Dipinte "To get there" ha già subito tre furti. L’ultimo nella nottata tra lunedì 8 e martedì 9 aprile. A denunciare l’accaduto l’imprenditore pisano e proprietario Alberto Furia che, oltre ad aver avuto una lunga esperienza come fondatore e direttore commerciale di Beapp in Borgo Largo e come store manager del Pisa Store, fu anche tra i candidati, nel maggio 2023, della lista civica Sviluppo e Territorio Pesciatini per Pisa in sostegno del sindaco Michele Conti.

"Il furto è avvenuto alle 4.30 del mattino - dichiara Alberto Furia -. I ladri sono entrati forzando la serranda e sfruttando una piccola intercapedine sottraendo materiale per un valore complessivo di 400 euro". E non è neanche la prima volta, nonostante l’apertura così recente della palestra: "Avevamo già subito due furti mentre stavamo facendo i lavori in vista dell’apertura - chiarisce Furia -. Ci hanno rubato degli avvitatori e altre attrezzature, sfruttando i traslochi".

L’imprenditore è già affranto per quanto avvenuto, puntando il dito sulle presunte mancanze delle forze dell’ordine: "Per noi è avvenuto una sorta di paradosso - spiega il proprietario della palestra Tgt -. Il Corpo Guardie di Città che ci cura la sorveglianza privata è arrivato a soli cinque minuti dall’allarme. La polizia invece è arrivata dopo un’ora e mezza. Ma per l’inaugurazione avevamo firmato e richiesto tanti permessi per il suolo pubblico e la festa, ma in quel caso, per controllare, arrivarono dopo pochi minuti dall’accensione della musica del nostro deejay. Mi aspetto la stessa celerità e solerzia non solo per controllare, ma anche per sorvegliare, da parte delle forze dell’ordine". Furia è a favore, per quanto concerne le misure di sicurezza, di una rinnovata operatività da parte del Nosu, il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della polizia municipale, ormai non più operativo dopo la revoca dell’incarico di comandante a Paolo Migliorini: "Forse sarebbe bene ripristinare il Nosu. Era un punto di riferimento per le attività del centro cittadino che avevano un interlocutore".

Alberto Furia lancia anche un appello all’assessore Paolo Pesciatini, suo interlocutore ai tempi delle elezioni 2023, ma anche al sindaco Michele Conti: "Sindaco e amministrazione comunale stanno lavorando bene dal punto di vista della sicurezza e non voglio metterli in difficoltà - conclude Furia -, ma con i miei soci vogliamo chiedergli di aiutarci, anche facendo pressione sulle forze dell’ordine. Non ritengo sia un problema di amministrazione, bensì a livello di sorveglianza e di atteggiamento. Di sicuro c’è un po’ di attenzione che manca in città da questo punto di vista".