Furti nel supermercato. Due arresti in un giorno

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un italiano 50enne sorpreso all’interno di un supermercato di Porta a Mare con beni sottratti. Ma gli stessi militari dell’Arma sono dovuti tornare nello stesso negozio per arrestare, questa volta, un italiano 39enne anch’egli sorpreso ad asportare merce. Tutta la refurtiva, per un valore complessivo di circa 250 euro, è stata riconsegnata all’esercizio commerciale, mentre i due arrestati, come disposto dall’autorità giudiziaria sono stati portati al rito direttissimo celebrato ieri mattina: al termine dell’udienza è stata disposta la convalida degli arresti e la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di firma con presentazione ai carabinieri, in entrambi in casi.