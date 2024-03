"Fuori i suv dal centro". La proposta di Bruni: "Stop ai permessi ztl per i mezzi inquinanti"

"Proporremo in Consiglio comunale una mozione che chieda uno stop all’autorizzazione dei permessi per parcheggiare in ztl all’interno del centro storico della città a tutti i SUV e auto 4x4 non ibride". È questa la posizione di Enrico Bruni, consigliere comunale del Pd di Pisa, alla luce delle azioni dei cosiddetti "Tyre Extinguisher", un gruppo di attivisti che sgonfia i penumatici dei Suv dei pisani per sensibilizzare le persone sull’eccessivo inquinamento delle auto di grossa cilindrata. "Se da una parte non è giusto che comuni cittadini e lavoratori si ritrovino impossibilitati a usare le auto perché ne hanno sgonfiati i pneumatici - afferma Bruni - dall’altra parte è compito della politica dare una risposta a quanto denunciato dagli attivisti. A metà febbraio, secondo i dati della qualità dell’aria di Google Maps, l’aria del territorio pisano era stata definita scadente. Oggi i dati di polveri sottili (PM 2,5) registrati sul nostro territorio sono allarmanti: ben 12 punti sopra i limiti di legge. E questo si traduce in un peggioramento della qualità dell’aria che tutti noi respiriamo". Il consigliere comunale dem ha spiegato che per una soluzione nell’immediato serve una modifica dei regolamenti comunali di accesso alle ztl. Da qui la proposta di chiedere in consiglio comunale lo stop all’autorizzazione dei permessi per parcheggiare in ztl all’interno del centro storico della città a tutti i SUV e auto 4x4 non ibride acquistati dopo la promulgazione del divieto. Bruni ha poi aggiunto che "se vogliamo migliorare la qualità dell’aria in città dobbiamo rompere un tabù e dire che l’unica soluzione è una rete tramviaria, sicuramente il più efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico, come sottolineano da anni varie associazioni ambientaliste. Su questo Regione Toscana può avere un ruolo fondamentale e decisivo, come sta svolgendo a Firenze nell’ampliamento della tramvia voluta dal centrosinistra: la battaglia per una mobilità ecologica potrebbe rappresentare per Pisa la salvezza rispetto alla qualità dell’aria e della vita".

Mario Ferrari