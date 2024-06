Fuochi d’artificio "per auguri a detenuto"

Un minuto dopo la mezzanotte, forti rumori e un po’ di paura. Spettacoli di fuochi d’artificio (nella foto quel che è rimasto dei fuochi esplosi) a ridosso, ma in strada, all’esterno, della casa circondariale Don Bosco di Pisa. Obiettivo? Evidentemente qualche data da festeggiare. E’ successo tra mercoledì e giovedì in via Tribolati nel quartiere Don Bosco, quando - hanno raccontato i residenti – una macchina è arrivata, dall’auto sono usciti degli uomini. Quindi, hanno posizionato per terra i fuochi e li hanno poi fatti esplodere in sequenza.

Uno spettacolo che è andato avanti per qualche minuto. "Belli e lunghi i giochi pirotecnici".

Dall’edificio sarebbe arrivata anche una risposta di ringraziamento verso chi ha fatto quel gesto. Un’usanza diffusa ultimamemte soprattutto nei carceri del sud Italia.

Una scena vista dai residenti del quartiere che hanno anche sentito i botti pensando in un primo momento a qualcosa di più pericoloso.

Gli agenti della penitenziaria, che hanno visto, anche loro quanto accaduto, non sono intervenuti in quanto - si apprende - non ci sarebbe stato pericolo né per l’istituto stesso e i suoi detenuti, né per i cittadini che risiedono nelle vicinanze e che si sono inizialmente spaventati non capendo che cosa stesse accadendo.

Il tutto è durato qualche minuto, poi gli uomini si sono allontanati a bordo della vettura e nel quartiere è tornata la calma.