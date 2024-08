Ingegnere morto a Bali, folla e commozione al funerale di Giancarlo Zicari

Pisa, 26 agosto 2024 – Il suo sorriso continuerà a splendere per i più piccoli in difficoltà. Parenti e amici hanno abbracciato un’ultima volta Giancarlo Zicari, l’ingegnere 49enne originario di Matera, ma da una vita a Pisa, morto precipitando da un dirupo in un parco naturale a Bali, in Indonesia, mentre stava scattando un selfie con la sua compagna Ilaria Biagi. “Un tragico incidente”, aveva detto con dolore la sorella Maria Grazia. Ieri, l’addio nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa in Pratale, colma di persone che volevano bene a Giancarlo, conosciutissimo a Pisa (in particolare proprio nel quartiere Don Bosco) dove è cresciuto e ha fatto il chierichetto. La cerimonia è stata officiata da don Luca.

Quando è accaduto l’incidente, domenica 4 agosto, la coppia era al villaggio di Baturiti, dove si trovano le famose cascate naturali di Vila Gajah Mas. Erano circa le 11.20 (5.20 in Italia) e i due erano appena arrivati in una terrazza panoramica. Una vista mozzafiato sulle cascate: lo spot aveva due sedute in legno ed era protetto da una recinzione in ferro. Gli sguardi, la gioia di essere insieme in un posto meraviglioso, l’ingegnere avrebbe chiesto alla compagna di scattare una foto appoggiandosi alla ringhiera. L’inferriata, però, ha ceduto, facendo precipitare entrambi. Un volo nel vuoto di 25 metri. La donna è sopravvissuta e ha chiesto aiuto, ma per il compagno non c’è stato nulla da fare.

Tanti passaggi burocratici, poi il rientro della salma, finalmente, in Italia. E il funerale. Ieri la stessa sorella e due amici di Giancarlo hanno letto pensieri per lui. “Chiunque abbia avuto la fortuna di vedere Giancarlo interagire con un bambino ha potuto percepire l’alchimia e la sintonia uniche che sapeva creare con ipiù piccoli, e restare incantato dalla grazia. Il sorriso e la delicatezza che metteva in ogni gesto dedicato a loro”, si legge nel saluto che la famiglia ha realizzato. Le donazioni in suo ricordo saranno destinate all’associazione “I Sogni di Anna”, Anna era una bimba di 8 anni di Capoliveri morta per malattia (iban IT8IKO4870660000000012808). Giancarlo ha conosciuto “il suo faticoso cammino e per lei ha provato gioia e commozione. Il ricavato contribuirà a realizzare i desideri di gioco e di avventura di altri piccoli giganti in momenti difficili”.