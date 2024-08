Si scatta un selfie, cede la ringhiera e precipita nel vuoto. Muore turista italiano a Bali

Pisa, 5 agosto 2024 – La voglia di scattarsi un selfie con la fidanzata in un luogo da sogno, la vecchia ringhiera cede e lui precipita nel vuoto per 25 metri. E’ morto così Giancarlo Zicari, 49 anni, ingegnere italiano in vacanza a Bali. Il fatto, come riportano numerosi giornali del luogo, è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica.

Zicari, nato a Matera e residente a Torino, aveva studiato e vissuto per anni a Pisa, dove attualmente risiede la famiglia. Noto ingegnere in ambito aerospaziale, lavorava per la Thales Alenia Space ma continuava ad avere legami con la Toscana. Nei mesi scorsi aveva anche partecipato ad alcuni convegni organizzati dalla Regione con l’Università di Pisa per parlare di transizione tecnologica.

Si trovava in vacanza a Bali con la fidanzata. In base a quanto ricostruito dai media locali, Zicari stava facendo un’escursione presso la cascata di Vila Gajah Mas a Tabanan, sull’isola di Bali. Dopo aver chiesto indicazioni ad alcune guide, si sarebbe appoggiato ad una ringhiera per scattarsi una foto con la compagna. Il parapetto ha ceduto e lui è precipitato.

Non è chiaro se anche la fidanzata sia caduta insieme a lui, ma quel che è certo è che sia stata lei a dare l’allarme. L’uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.