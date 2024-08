Fulmine colpisce una trave di San Piero: "Chiesa chiusa per metterla in sicurezza"

Un boato e un fulmine che hanno squarciato il cielo, ma anche colpito il parafulmine sul tetto e fatto incendiare una trave della navata centrale di una delle chiese più antiche e belle di Pisa, San Piero a Grado. I vigili del fuoco hanno spento il fuoco, poi con l’autoscala hanno svolto un sopralluogo ieri mattina intorno alle 9. Non "si evidenziano criticità", fanno sapere dal comando. Lo stesso arcivescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo Benotto era presente con la Protezione civile. Ma per precauzione e per effettuare verifiche più approfondite sulla staticità è stato deciso di chiudere momentaneamente la chiesa.

E’ stato don Bryan Dal Canto ad avvisare i fedeli sui social (Sei di San Piero a grado se). "Al momento la basilica resterà chiusa al pubblico fino alla messa in sicurezza e le verifiche da fare. Tutte le celebrazioni sono spostate alla chiesa della Vettola".

"È presto – aggiunge – per sapere quando potremo riaprirla e sicuramente in un primo momento sarà solo in parte agibile, per il resto dovremo aspettare di fare i lavori che andranno svolti per sistemare i danni. Ringraziando il Signore nessuna persona è rimasta ferita o altro. Portiamo pazienza". Quindi ricorda gli orari delle messe alla Vettola: da lunedì al venerdì alle 18,30. Sabato pre-festiva alle 18,30. Domenica alle 9 e alle 19.

Danni anche sul litorale dove alcune strade, come via Barbolani, di notte, sono state allagate, come cantine e garage dei residenti. Pioggia e vento hanno infatti tenuto svegli i marinesi. "Il garage dell’Incanto di Boccadarno stanotte era pieno d’acqua – spiega il proprietario Fabrizio Fontani, presidente del sindacato balneari di Confcommercio – Poi Abbiamo messo le paratie e asciugato tutto. Ma è dura ogni volta".

E ci saranno altre ore di allerta con la Protezione civile in giro, tanto che il concerto previsto per ieri sera in piazza delle Baleari di Colapesce Dimartino per sicurezza è stato annullato.

Albero caduto, invece, nell’area della mensa universitaria cittadina.

Antonia Casini