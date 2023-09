Fratelli d’Italia e le elezioni 2024: "A Calci proporremo uno dei nostri"

"Decoro urbano e rifiuti, sono i temi più sentiti dai comuni che andranno al voto" a dirlo è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Rusconi che da fine giugno gira tra i comuni della provincia di Pisa che andranno al voto nel 2024. Una fase interlocutoria interna resasi necessaria per capire a che punto sono i rapporti con gli alleati e le figure che potranno essere spese come futuro candidato sindaco.

Cosa è emerso da questo suo giro?

"Come primo partito della coalizione emerge una forte responsabilità rispetto agli alleati, dovuta al voto che i cittadini hanno espresso nelle elezioni del 2022. Il primo dato che registriamo è che non c’è più un pregiudizio ideologico nei confronti della destra. In Toscana e nelle provincie la destra può vincere e governare. Abbiamo iniziato questa nostra fase interlocutoria interna, anticipatamente, per non arrivare tardi e male organizzati in campagna elettorale".

Quali temi saranno centrali nella prossima tornata elettorale?

"Al di là delle singole problematiche di ogni comune, ci sono due punti che tengono banco. Il decoro urbano, problema che sollevano vari coordinatori comunali, e il tema dei rifiuti. Esiste una totale mancanza di manutenzione, dal taglio erba fino al mantenimento delle strade. Soprattutto per le località non turistiche. Mentre per i rifiuti, abbiamo registrato una fortissima sofferenza da parte dei cittadini riguardo alla raccolta differenziata porta a porta. Il comune di Pisa in questo rappresenta un modello da seguire".

Avete già dei nomi in mente?

"Su Calci abbiamo già in mente una figura. Per San Giuliano dobbiamo ancora definire. Ci tengo a sottolineare: è necessario superare lo steccato ideologico e candidare la figura che più rappresenta i valori del centrodestra, anche se questa è una figura civica. Dobbiamo riportare ai comuni un sindaco che segua gli interessi dei cittadini e non quelli del Partito Democratico".

Niente gioco degli scacchi?

"La situazione di oggi è molto simile a quella del 2019, con la differenza che all’epoca il partito più votato era la Lega. Oggi gli equilibri sono gli stessi ma con Fratelli d’Italia avanti. Non dobbiamo assolutamente ripetere gli errori del passato. I cittadini, dal momento che hanno scelto Giorgia Meloni presidente, hanno dimostrato che sono disposti ad essere amministrati dal centrodestra".

Enrico Mattia Del Punta