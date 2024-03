Dalla pista di atletica allo spazio, Francesco Guerra diventa ingegnere aerospaziale

Pisa, 5 marzo 2024 – Francesco Guerra corre veloce, in pista come nello studio. Il campione italiano 2022 e vicecampione europeo U23 dei 10.000 metri si è laureato lo scorso sabato in ingegneria aerospaziale con il voto finale di 110 e lode. La tesi, "Resistenza d'onda e implicazioni sul progetto di profili in supersonico" è stata seguita come relatrice da Maria Vittoria Salvetti, docente di ingegneria aerospaziale e direttrice del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale all'Università di Pisa.

Un traguardo, quello di Guerra, reso ancora più difficile dagli anni di pandemia, che lo hanno obbligato a rivedere i suoi progetti sportivi e accademici "Ho iniziato i miei studi all'Università di Pisa nel 2019, trasferendomi da Frascati - racconta - Avevo l'esigenza di conciliare la carriera universitaria con quella sportiva e devo dire che Pisa in questo senso è stato un ambiente molto adatto e stimolante. Purtroppo la pandemia mi ha un po' "costretto" a rivedere i miei progetti tornando a Frascati (a febbraio 2021) e proseguendo gli studi a distanza, senza comunque mai dover rinunciare a un'ottima preparazione, grazie anche al modo molto efficace in cui è stata erogata la didattica da remoto”.

Francesco Guerra, classe 2001, è una promessa dell'atletica fin da giovanissimo, con diversi podi nelle categorie ragazzi e U16. Ha indossato la maglia azzurra in tutte le rassegne europee giovanili. Nel 2022 ha conquistato i tricolori U23 dei 10 km su strada, confermando il titolo, e dei 10.000 su pista. Medaglia d’argento nel 2023 agli Europei U23 sui 10.000 metri.