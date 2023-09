Foto di strada La due giorni

La fotografia di strada. Sabato 23 e domenica 24 settembre al Centro SMS il Festival “Pisa Street Photography International”. Dopo il grande successo della prima edizione, la kermesse torna a Pisa. Il genere fotografico più in voga del momento, la fotografia di strada, vedrà lo svolgersi della seconda edizione del Festival “Pspi – pisa street photography international” sabato e domenica. Anche quest’anno l’associazione culturale “Tilt – street photography tuscany”, gestita da Arez Prod e Mario Mencacci, autori di street photograpy con importanti riscontri a livello internazionale, ha saputo coinvolgere appassionati da tutto il mondo.

"Siamo lieti di ospitare a Pisa – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini - un festival internazionale di fotografia che attrae partecipanti a livello nazionale e internazionale. Un evento che merita il sostegno dell’Amministrazione Comunale per l’alto livello qualitativo delle opere. Il Festival si inserisce in un fine settimana ricco di eventi a Pisa e mi auguro che trovi la partecipazione e il lustro che merita. Non solo: spero si possa radicare sempre più nella nostra città, rappresentando un’occasione importante per far conoscere Pisa nel mondo e attrarre appassionati di street photography. Molti autori hanno partecipato al concorso fotografico e le foto finaliste saranno esposte nello spazio Sms, in viale delle Piagge a Pisa. La giuria: Birgul Koc (Turchia), Alison McCauley (UK), Matt Stuart (UK), Regula Tschumi (Svizzera), Umberto Verdoliva (Italia) e Vineet Vohra (india).

Oltre al contest sono previste le mostre personali degli autori vincitori della prima edizione (Des Byrne dall’Irlanda e Zdenek Dvorak dalla Repubblica Ceca) e di Matt Stuart, e una serie di conferenze: sabato mattina, dopo l’inaugurazione, con Stefano Carotenuto, Gianluca De Dominici, Roberto Nencini e Silvia Tampucci, seguiranno nel pomeriggio, Matt Stuart e Benedetta Falugi. Seguirà il PhotoSlam, in diretta mondiale YouTube, con commento di fotografie inviate da autori internazionali da parte di Valeria Tofanelli e Benedetta Falugi. Alla fine della giornata, la premiazione. La domenica si svolgerà un photowalk con Benedetta Falugi e Valeria Tofanelli e il workshop di Matt Stuart. Letture di porfolio organizzate dall’Associazione fotografica "Il Gruppo" di Colignola, maratona fotografica organizzata dall’associazione “Photo Experience” di Pisa, mentre il PhotoSlam è organizzato dalla Sezione fotografica Crec Piaggio di Pontedera.