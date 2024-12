Fornacette, un dono all'associazione benefica "La forza di Cecilia"

Fornacette, 6 dicembre 2024 - Un omaggio all'associazione benefica "La forza di Cecilia" da parte della titolare del negozio Poesie di Fornacette in via della Botte. La consegna è avvenuta sabato 30 novembre a riconoscimento delle attività che l'associazione svolge a favore della senologia pisana in ricordo della figlia del presidente Giancarlo Ricchi, Cecilia, prematuramente scomparsa a causa del tumore al seno triplo negativo.

Il presidente e Daniela De Ranieri, una socia fondatrice, hanno ripercorso la nascita e gli eventi dell'associazione, che a marzo è riuscita a donare 15.000 euro al reparto di senologia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per rafforzare il servizio di accompagnamento psiconcologico per pazienti e familiari.

L'occasione è diventata momento di informazione sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione psicofisica anche attraverso sport come la scherma riabilitativa. A parlare del progetto "Il Nastro Rosa" Massimo Rosoni del Circolo Scherma Arno che, con emozione, ha ricordato quando con Anna Di Milia Tongiorgi "persona meravigliosa che credeva fortemente in questo progetto" dettero avvio all'idea della scherma e sciabola per donne operate di tumore al seno.

Ida Lepore ha descritto la passione che, trasmessa da Massimo Rosoni, le ha fatto abbracciare la causa a cui si dedica con cuore e competenza. Patrocinato da Circolo Scherma Arno e Europa Donna Italia, rappresentata dalla consigliera Emanuela Tavella che è intervenuta ricordando l'importanza della prevenzione e degli screening oncologici.