Food for profit al Cinema Arsenale

Pisa, 16 marzo 2024 - Il dibattutissimo "Food for profit" della giornalista Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi approda in prima visione al Cinema Arsenale di Pisa. Il film-documentario sull'industria della carne verrà trasmesso da venerdì 22 a giovedì 28 marzo, con una serata evento: venerdì 22 marzo alle proiezioni delle 18.30 e alle 20.30 sarà presente in sala Lorenzo Mineo (Eumans) per incontrare il pubblico e verrà proiettato un intervento videoregistrato di Giulia Innocenzi. Per l'occasione saranno presenti anche Greenpeace Gruppo Locale Pisa e Legambiente Pisa. I biglietti sono già in vendita sul sito del cinema o alla biglietteria.

Il film mostra per la prima volta il filo sottile che lega l'industria della carne, la lobby e il potere politico. Innocenzi e D'Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l'Europa, in un confronto con allevatori, multinazionali e politici, tra infiltrati e indagini.