Fondazione Pisa: Stefano Del Corso confermato presidente

Pisa, 9 maggio 2024. La Fondazione Pisa ha annunciato ieri, 8 maggio 2024, i nuovi vertici della fondazione. A partire dal 23 maggio, il nuovo presidente e i membri del consiglio di amministrazione inizieranno il loro mandato, che avrà durata fino a 30 giorni dopo l'approvazione del bilancio 2027. Alla guida della Fondazione è stato confermato l'avvocato Stefano Del Corso, che continuerà a ricoprire la carica di Presidente. Tra i consiglieri, sono stati riconfermati la dottoressa Ginevra Venerosi Pesciolini e l'avvocato Michele Mariani. Al Consiglio si aggiungono due nuovi membri: il dottor Maurizio Sbrana e il professor Franco Cervelli, che contribuiranno con la loro esperienza e competenza. La Fondazione Pisa, nota per il suo impegno a sostegno della cultura, della ricerca e delle attività sociali sul territorio, punta a mantenere un approccio dinamico e inclusivo con questa nuova composizione del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, la deputazione ha nominato i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il dottor Maurizio Roventini assumerà il ruolo di Presidente del Collegio, mentre la Dottoressa Anna Girello Garbi e la Dottoressa Elena Mosca agiranno come Revisori. Le nuove nomine riflettono l'impegno della Fondazione Pisa a proseguire nel suo percorso di crescita e sviluppo, con un Consiglio di Amministrazione e un Collegio dei Revisori dei Conti in grado di garantire una gestione attenta e responsabile. Queste nomine segnano una nuova tappa per la Fondazione Pisa, che si appresta ad affrontare le sfide dei prossimi anni con rinnovata energia e con una squadra di amministratori e revisori altamente qualificata. M.B.