Fondazione Maffi, nuovi nomi nel cda Commissione scientifica di alto profilo

Una commissione scientifica supporterà il cda della Fondazione Maffi per attualizzare gli scopi dell’organizzazione in progetti e programmi di alta qualità, ispirati ai principi della Carità cristiana. Gli esperti sono stati presentati all’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, nel corso di un incontro e sono stati scelti dal presidente Franco Falorni e dal consigliere Giuseppe Meucci: si tratta di figure con competenze accademiche e professionali nel campo medico, morale, filosofico, giuridico, biotecnologico, sociale, culturale, dell’organizzazione aziendale e della comunicazione. Tutti i membri della commissione scientifica, spiega una nota della Fondazione, "hanno esperienza in progetti di ricerca e si riuniranno più volte l’anno per formulare pareri ed elaborare proposte, linee di indirizzo e tracce di lavoro". Ne fanno parte Nicoletta Berardi, già ordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica all’Università di Firenze, Marco Di Lieto, specialista in radioterapia e oncologia, Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale e docente di Filosofia delle religioni e di etica della comunicazione all’Università di Pisa, suor Costanza Galli direttrice Rete cure palliative dell’Asl Toscana nord ovest e specialista in oncologia, Filippo Giorgi, professore associato in Anatomia e specialista in Neurologia all’Università di Pisa, Luca Gori, ricercatore in diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Romano Gori, ex provveditore di Livorno, Giovanni Padroni, già ordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Pisa, Maria Antonietta Scognamiglio, presidente del coordinamento etico dei caregivers, e Nicola Vitiello, docente all’isituto di Biorobotica della Sant’Anna.