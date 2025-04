Focus su Russoli al centro Cagianelli

PISAAl via oggi alle 17 al Centro Cagianelli per il ‘900 il calendario culturale 2025 con una conferenza a cura di Maria Aurora Morales, capo delegazione Fai Pisa, dedicata alla figura dello storico e critico d’arte Franco Russoli, protagonista assoluto del panorama culturale italiano del Novecento. Il programma culturale 2025, infatti, coincide con il decennale dell’associazione e propone, tra le iniziative principali, il calendario "Arte moderna cara compagna: artisti del dopoguerra nel segno di Franco Russoli". La conferenza di oggi ripercorrerà inoltre l’impegno di Russoli per il recupero e la valorizzazione del patrimonio pisano nel secondo dopoguerra, la sua attività presso la Soprintendenza e il suo contributo al Museo di San Matteo, fino al successivo trasferimento a Milano, dove fu figura chiave del progetto "Grande Brera" e della rinascita del Museo Poldi Pezzoli. Il progetto punta i riflettori soprattutto sulla visione critica di Russoli, il cui operato tra ricerca, museologia e militanza culturale rappresenta ancora oggi un modello per la valorizzazione dell’arte contemporanea italiana. Il calendario proseguirà con tre conferenze dedicate agli artisti selezionati: il 3 maggio alle 17 Cristina Cagianelli, storica dell’arte, presenterà Perseo Favilla, pittore pisano riscoperto da Russoli come figura intensa, sperimentale, capace di visioni poetiche nella realtà quotidiana. Sabato 7 giugno alle 17 sarà la volta di Antonio Cagianelli, architetto e collezionista, che indagherà l’opera di Mario Rossello, artista ligure dalla forte vena visionaria e simbolica, sostenuto da Russoli sin dagli anni Cinquanta. Ultimo appuntamento sabato 5 luglio alle 17 con Dario Matteoni, storico dell’arte. L’ultima puntata sarà dedicata a Osvaldo Peruzzi, futurista livornese e protagonista della mostra pisana del 1950, rivalutato da Russoli per la sua coerenza formale e cromatica.