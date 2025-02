Flash mob per la parità. I bimbi spezzano le catene

La IV B della scuola primaria Fabio Filzi, dell’ic Tongiorgi di Pisa, lo scorso anno ha partecipato al percorso per la Giornata della Solidarietà in onore del maggiore Nicola Ciardelli, visitando la redazione de La Nazione di Pisa. Da quell’incontro è nato un articolo.

"La IV B si unirà alla campagna dell’‘One billion rising’ che il 14 febbraio porterà migliaia di persone in tutto il mondo ‘ad alzarsi’ e ballare insieme per le strade in nome della consapevolezza sulla parità di genere e della solidarietà verso le donne vittime di violenza. Le Filzi si sono preparate a lungo per questo evento: i bambini hanno riflettuto su questi temi e hanno capito l’importanza di far capire alle persone che uomini e donne sono uguali e hanno gli stessi diritti, che tutti insieme saremo forti e potremo demolire il muro della cattiveria. La scuola ha programmato, per il pomeriggio del 14, una serie di attività. Per l’occasione tutti i bambini indosseranno magliette rosse, nere e fucsia, i colori della campagna. Quarte e quinte, tenendosi per mano, formeranno un grande cerchio e si esibiranno con la body percussion sulle note di “Think”, che è un richiamo alla libertà. Tutti gli alunni della scuola porteranno al collo una catena, realizzata da loro stessi con carta rossa, nera e fucsia, che strapperanno alla fine del brano come segno di liberazione".

Articolo a cura degli alunni della IV B: Alimehmeti Ameis, Antoni Miriam, Arena Lorenzo, Arturi Ettore, Burchi Isabella, Capuano Alice, Caramagna Luigina, Coli Leonardo, De Felice Francesco, Drago Aurora, Granucci Michele, Kc Vittorio, Koba Alisa, Koba Oleksandra, Labianca Martina, Sarker Md Sany, Thiello Ndiaga.