Flash mob delle mamme: "Aiutate il futuro dei bambini"

Non si ferma l’iniziativa che rivendica il mantenimento della primaria alla scuola di Pontasserchio. "Ridimensionare una scuola è ridimensionare il futuro", spiegano i cittadini che stanno raccogliendo le firme e che hanno fatto un flash mob con i bambini (nella foto). "L’idea che il luogo dove si costruisce il futuro delle giovani generazioni, dei bambini, possa essere ridotto per un semplice calcolo dei costi, per mere esigenze burocratiche pensiamo sia non giusta. Dovrebbe essere l’obiettivo di una intera comunità quello di mantenere ed ampliare i luoghi dove si insegna il sapere dove si impara a conoscere il futuro. Auspichiamo che a chi spetta di decidere, confidando nella sensibilità, tenga di conto di questo obiettivo prioritario e aiuti a trovare una soluzione condivisa. Le mamme sono le prime insegnati dei bambini, e nella pacata protesta vogliono chiedere proprio che si tenga conto del futuro, in questa situazione c’è un problema immediato e di prospettiva. Non pensiamo che chi deve decidere lo faccia inconsapevolmente, ma le norme e le regole si interpretano tenendo anche conto degli obiettivi prioritari".