"Firenze non ha mai contato su Pisa. Da Giani solo tuffi e propaganda"

"Sappiamo tutti che Firenze storicamente non ha mai contato su Pisa e non lo farà mai, viste le politiche devastanti su aeroporto, Fi-Pi-Li e infrastrutture". A dirlo è Maurizio Nerini, capogruppo in consiglio comunale a Pisa di Fratelli d’Italia, che in una nota risponde all’intervista rilasciata a La Nazione dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Il filo rosso che lega i temi trattati nell’intervista – commenta Nerini – è l’incommensurabile ritardo dovuto all’inerzia della sua Giunta". Giani aveva illustrato i tre principali cantieri che, nel 2025, segneranno le trasformazioni di Pisa. Progetti strategici, finanziati dalla Regione e destinati a cambiare il volto della città. Tra questi, il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello che, secondo Nerini, "doveva essere pronto da tempo, e di fatto è già dilaniato dalla malagestione della sanità toscana. Giani dimentica che si sta ancora aspettando l’idrovora che ne garantirebbe la sicurezza idraulica".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia critica anche l’annuncio dell’avvio dei cantieri, previsto per il 2025, sia per la Tangenziale Nord-Est che per le scogliere a difesa della costa di Marina di Pisa. Sulla tangenziale, in particolare, Nerini esprime dubbi sulla realizzazione del primo lotto: "Ho forti dubbi che si riesca a costruirla in tempi non biblici. Mentre sulle scogliere se Giani pensa di risolvere tutto con i 5 milioni buttati a caso su un progetto che ancora non c’è, a oltre un anno dalle esondazioni solo tamponate, è un’ulteriore riprova di come provi a prenderci in giro".

Nell’intervista, il presidente della Regione si era detto anche "pronto a finanziare il progetto del Comune di Pisa per la navigabilità dell’Arno". Ipotesi fortemente criticata da Nerini, che la definisce "un’operazione da campagna elettorale di infimo ordine". "Il progetto finanziato dal governo è pronto da tempo – conclude Nerini –, ma viene tenuto fermo in un cassetto dalla Regione stessa. Forse dobbiamo aspettarci una conferenza stampa che ne annunci la soluzione una settimana prima delle elezioni?".