Fine settimana di eventi e manifestazioni in centro: come cambia la viabilità

Pisa, 10 maggio 2024 – Il Comune di Pisa ha adottato una serie di provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità per permettere lo svolgersi di alcune manifestazioni che si terrano a Pisa tra sabato 11 e domenica 12 maggio sul territorio comunale.

“ART AND SELFIE RUN”: SABATO 11 MAGGIO CHIUSO AL TRAFFICO PONTE DI MEZZO. Sabato 11 maggio Pisa ospiterà la “Art and selfie run”. La manifestazione - organizzata dal Comune di Pisa e dalla società Phisio Sport Lab con il patrocinio del Coni – consiste in una corsa non competitiva, individuale o a squadre, che si svilupperà per le vie del centro storico di Pisa (quasi tutte già interdette alla circolazione o aree pedonali) in una sorta di ‘caccia al tesoro’ dei monumenti e punti di maggiore interesse della città. Durante il percorso i concorrenti si scatteranno dei selfie di fronte alle varie bellezze di Pisa, quelli più accattivanti saranno premiati. Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata disposta la chiusura al transito veicolare di Ponte di Mezzo, dalle ore 17.30 alle ore 19.

SABATO 11 MAGGIO POMERIGGIO: LA “MARCIA PER LA PACE”. Nel pomeriggio di sabato 11 maggio Pisa sarà inoltre interessata dalla “Marcia per la Pace”, organizzata da alcune associazioni e organizzazioni del territorio. La partenza è prevista verso le ore 15.00 nel Comune di San Giuliano Terme con la conclusione in Piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Pisa. Per consentire lo svolgersi della manifestazione dalle 16 fino alle 20 è prevista la chiusura al transito veicolare, limitata passaggio dei partecipanti alla marcia, nelle seguenti strade: via di Gello, via Lucchese, via del Brennero, Largo San Zeno, via San Zeno, via Buonarroti, via Di Simone, via Santa Bibbiana, Piazza Mazzini, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno.

“BIMBIMBICI”: DOMENICA 12 MAGGIO MATTINA CHIUSI AL TRAFFICO I LUNGARNI. Nella mattinata di domenica 12 maggio si terrà a Pisa “Bimbimbici”. Per consentire lo svolgersi della manifestazione – organizzata da Fiab Pisa con la collaborazione del Comune di Pisa e dedicata alla mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra – dalle 0re 8.30 alle ore 13 verrà effettuata la chiusura al traffico veicolare delle seguenti strade: Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte Di Mezzo, Ponte della Fortezza corsia lato mare (direzione Nord-Sud) e Ponte Solferino relativamente alle 2 corsie lato Monte (direzione Sud-Nord), Lungarno Sidney Sonnino, Ponte della Cittadella, via del Brennero nel tratto compreso tra via Luigi Bianchi e la rotatoria Martiri delle Foibe. Sarà inoltre interdetto l’accesso nelle strade e nei vicoli che confluiscono ai lungarni interessati.

Per consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino e ZTL S. Antonio (comparto via Toselli - piazza Facchini - via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni sono stati disposti i seguenti provvedimenti: inversione del senso di marcia di Piazza S. Sepolcro e via F. Dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale in via S. Martino nel tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani; istituzione del senso unico alternato su via Toselli, tratto da via Garofani a via dell’Occhio, con nuova viabilità da percorrere: via Toselli, via Garofani, Piazza Grilletti, via La Nunziatina con rimozione dissuasore, via Mazzini.