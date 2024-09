Fine dell’assedio al Bastione Stampace: torna la rievocazione storica

Pisa, 6 settembre 2024 – Il gruppo storico Balestrieri di Porta San Marco, in collaborazione con la Compagnia dei Balestrieri di Lucca e con il Patrocinio del Comune di Pisa ha organizzato, per domenica 8 settembre, al Bastione Stampace, la rievocazione storica dell’8 settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di assedio, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli fu costretto ad abbandonare l’assedio portato alla città di Pisa, al Bastione.

L’iniziativa, che vedrà la rievocazione di accampamenti medievali, corteo storico, attività di falconeria con esibizione di volo dei rapaci, a cura della Falconeria Sunrise, e palio tra balestrieri, è stata presentata venerdì 6 settembre a Palazzo Gambacorti alla presenza di Filippo Bedini, assessore alle tradizioni della storia e dell'identità del Comune di Pisa, Cristiano Scarpellini, presidente dell’associazione Balestrieri di Porta San Marco, Renzo Ciangherotti, segretario associazione Balestrieri di Porta San Marco.

“L’8 settembre è una data particolarmente significativa per la storia e l'identità di Pisa. Ricordo della fine dell'assedio fiorentino durante la Seconda Repubblica, questa ricorrenza rievoca il momento culminante di un periodo storico fondamentale, affascinante e poco conosciuto – ha dichiarato l’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini -. Rievochiamo la fine dell'assedio di Pisa per la quarta volta, sempre grazie ai Balestrieri di Porta San Marco e in particolar modo a Renzo Ciangherotti. Teniamo al tal punto a questa data del calendario alfeo che stiamo lavorando per divulgarne ulteriormente la conoscenza: oltre alla rievocazione, abbiamo in preparazione la ristampa di un prezioso libro di uno dei più grandi storici della pisanità, Gino Benvenuti, intitolato proprio ‘La storia dell'assedio di Pisa’. Bellissime sono le cartelle che i Balestieri hanno preparato per l'occasione: due stampe illustrano una il ‘Sostegno’ presso il Bastione Stampace, dove l’Arno incontrava il canale dei Navicelli, e un'altra l'adiacente chieda di san Paolo a Ripa d'Arno. Queste bellissime stampe verranno distribuite in omaggio dai Balestrieri di Porta San Marco a coloro che prenderanno parte alla rievocazione. Si tratta di un'altra occasione per tenere viva la memoria storica della nostra città, con attenzione a un periodo spesso dimenticato, ma che merita approfondimento. La celebrazione dell’8 settembre, con un programma molto dettagliato e di qualità, si inserisce a buon diritto nel calendario degli appuntamenti dedicati alla rievocazione”.

Iscritta nel calendario delle Rievocazioni Storiche della Regione Toscana e nel Calendario Alfeo del Comune di Pisa, prevede la partecipazione della Compagnia dei Balestrieri di Lucca, in memoria di quei trecento fanti lucchesi che difesero Pisa e tutti i gruppi storici pisani e del territorio provinciale che hanno già dato la loro adesione. Prenderanno parte alla rievocazione anche gli Alfieri e Musici di Porta Pisana e la Compagnia d'Arme del Leone Rampante.

Il programma

Ore 9.30 – Disposizione accampamenti medievali degli Armigeri delle Compagnie pisane ed inizio visite. Ore 12 – Apposizione corona di alloro alle mura da parte delle Autorità Cittadine, con presenza Gonfalone della Città con Valletti in costume storico. Ore 15.30 – Randez-vous dei partecipanti al corteo storico presso il Fortilizio della Cittadella. Ore 16 – Inizio sfilata storica sino alla Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno dove verrà impartita solenne benedizione ai partecipanti, breve corteggio sino al Largo dei Marinai d’Italia. Ore 16.30 – Entrata del corteggio storico al Sostegno, presentazione del nuovo gruppo storico di Rievocazione degli Alfieri e Musici di Porta Pisana e della Compagnia del Leone Rampante, saluto e sbandierata augurale. Ore 16.30 – Attività di falconeria e didattica con esibizione di volo dei rapaci della Falconeria Sunrise. Ore 17.30 – Disputa del Palio la Compagnia Balestrieri di Lucca ed i Balestrieri di Porta San Marco, all’interno del Sostegno. Palio tra i Balestrieri della Compagnia Balestrieri di Lucca ed i Balestrieri di Porta San Marco, all’interno del Sostegno. Ore 18 – Distacco dei bersagli, esibizione dei rapaci della Falconeria Sunrise, proclamazione dei vincitori. Ore 18.30 – Premiazione e festeggiamenti, sbandierata di saluto.