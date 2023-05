Finalmente un bambino in arrivo Costi folli, come "tagliare" le spese

Mantenere un bambino dalla nascita al primo compleanno costa da un minimo di 7.065 a un massimo di 17.030 euro, rispetto al 2021 si registra un aumento complessivo del +5% per i costi minimi e del +8% per i costi massimi. Recentemente si è registrata una riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia, al contempo però il costo del latte in polvere, dei pannolini e di tutti gli altri beni necessari continua ad aumentare. L’allarme arriva dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, che periodicamente pubblica aggiornamenti in merito al costo di un figlio nel suo primo anno di vita, compilando una mappa che inquadra uno per uno gli aumenti riguardanti i beni di prima necessità dopo la nascita: passeggini, fasciatoi, seggiolone auto e quant’altro, e a conti fatti le spese sono notevoli, specialmente per chi non ha una soddisfacente condizione lavorativa. Ingegnarsi per risparmiare diventa una priorità, e i metodi per farlo possono essere essenzialmente tre, vediamo quali mettere in pratica per realizzare senza troppi sacrifici il desiderio di allargare la famiglia.