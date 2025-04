Filippo Inzaghi conferma la formazione vincente per la sfida all'Arena

Squadra che vince non si cambia. Un detto sempreverde nello sport, così come nella vita, al quale Filippo Inzaghi si affida come un mantra. La sfida dell’Arena è troppo importante, rappresenta un’occasione troppo ghiotta per allungare momentaneamente a undici punti rispetto allo Spezia. Non c’è tempo per esperimenti. Possiamo così aspettarci un undici di partenza con solo un cambio rispetto alla formazione scesa in campo a Cosenza una settimana fa. Anche se, lo stesso allenatore ha alzato l’attenzione: "Ho molti dubbi". Sono tanti i giocatori in forma, e chissà di non essere sorpresi nella lettura delle ufficiali. Rimaniamo però all’ipotesi iniziale, l’unica modifica dovrebbe essere quella rappresentata da Olimpiu Morutan. Il numero 80, recuperato a pieno dopo il problema accusato in nazionale, è il candidato numero uno per la maglia da titolare sulla trequarti (in vantaggio rispetto ad Arena e Meister) per sostituire Matteo Tramoni. Come annunciato da Inzaghi, l’italo-francese non sarà rischiato dopo aver vissuto una settimana monitorato dopo il problema accusato al "Marulla".

La prassi sarà quella del nessun rischio, già seguito da Moreo e Morutan nelle settimane scorse. Partirà dalla panchina. A chiudere il tridente ci sarà proprio Moreo e Lind nel ruolo di centravanti. Quest’ultimo alla ricerca di un gol che manca da gennaio. Passando agli esterni, Sernicola continua a essere la variabile impazzita per insediare Angori e Touré. I due calciatori sono stati tra i migliori in campo nello scorso turno, ed è difficile immaginarli fuori in una gara così importante. Certa sarà la presenza di Marius Marin, anche se a Cosenza è entrato in diffida e un giallo farebbe scattare la squalifica. Al suo fianco, verso la riconferma del suo partner preferito, Piccinini. Ma anche in questo caso, lecito dare credito ai due danesi Hojholt e Abildgaard per la candidatura per una maglia dal primo minuto. Stesso ballottaggio (dopo trentadue giornate iniziamo a sembrare quasi ripetitivi) anche per quanto riguarda la difesa.

Bonfanti, titolare nelle ultime tre partite, potrebbe essere riproposto nella formazione iniziale, dato il suo ottimo momento di forma e la sua propensione anche in fase offensiva. Ma al solito, Rus e Calabresi (e da ora anche Castellini), sono pronti, a disposizione di mister Inzaghi. Non ci sono dubbi, invece, per quanto riguarda gli altri tre giocatori da schierare in formazione: Canestrelli, Caracciolo e Semper. Lì, al solito, non ci sono dubbi.

Lorenzo Vero