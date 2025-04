Filippo Inzaghi: "Andiamoci a prendere il nostro sogno" prima della sfida Pisa-Cremonese

"Andiamoci a prendere il nostro sogno. Nessuno ce lo regala, nessuno ci ha mai regalato niente". Questo il messaggio che ha voluto lanciare Filippo Inzaghi rispondendo alle domande dei giornalisti a due giorni dalla sfida del Pisa contro la Cremonese. Al via l’ultimo sprint del campionato: cinque partite in venti giorni, con i nerazzurri che vantano sette punti di vantaggio dallo Spezia: "Con quindici ancora in gioco sono troppo pochi. Non possiamo permetterci di fare calcoli". E quindi ci dobbiamo aspettare il solito Pisa di sempre: "Dobbiamo continuare a giocare come sempre: aggredendo l’avversario, giocando in verticale". La dialettica è quindi cambiata rispetto alla "troppa euforia" di due settimane fa, che aveva anticipato la partita con il Modena: "Sono tranquillo, guardiamo partita dopo partita: sappiamo che il destino è nelle nostre mani, sappiamo che stiamo vivendo un sogno, sappiamo che stadio troveremo".

Il prossimo avversario sarà la sfida contro la Cremonese: "Una delle migliori squadre del campionato. Rispetto alla gara d’andata (vinta 3-1 dai nerazzurri, ndr) ci saranno tante differenze, a partire dal loro allenatore. Stroppa per me è bravissimo". Sono tredici i punti di distacco tra le due formazioni in campionato: "Se abbiamo questo vantaggio è perché lo abbiamo meritato. Dobbiamo dimostrare questa differenza sul campo". Prima della partita, il Pisa avrà altre due sedute di lavoro, quella di Pasqua e la rifinitura all’Arena di domani mattina. Sulla condizione della squadra Inzaghi ha dichiarato: "Manca ancora qualche allenamento, ma per ora stanno tutti bene. Dovremmo esserci tutti, la squadra è in salute: non vede l’ora di giocare la partita". Sulle possibili scelte a centrocampo: "Solbakken, che è stato titolare con la Reggiana, può giocare al posto di Marin, ma può anche giocare con lui. Ma abbiamo anche Piccinini, Abildgaard e Hojholt: stanno tutti veramente bene". La posta in gioco è davvero alta, ma l’allenatore non trova difficoltà nel gestire la squadra: "Non è una cosa difficile tenere il gruppo focalizzato sull’obiettivo. Non lo è perché è un gruppo straordinario, dal primo giorno di Bormio stiamo facendo un lavoro incredibile. Dopo più di trenta partite noi non siamo più un caso".

Lunedì sera all’Arena arriverà una squadra che in stagione ha già vinto in trasferta con squadre forti come Sassuolo (all’epoca fu 1-4 al Mapei), Juve Stabia e Catanzaro: "Ci sentiamo forti, ma abbiamo grande rispetto degli avversari. In casa nostra il difficile è per gli altri".

Lorenzo Vero