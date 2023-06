Filiera del cavallo volano di sviluppo A Pisa il focus sulle "Green Skills"

PISA

Lo sviluppo dei territori, le strategie green della filiera legata al cavallo e la formazione sono al centro del workshop "Green Skills" (competenze verdi) in programma giovedì 8 giugno alla Camera di Commercio (ore 9.30, Salone Ricci), organizzato da Camera di Commercio, Alfea Spa e la rete di imprese Final Furlong che rappresenta, attraverso una rete di imprese, il primo progetto italiano interamente volto a costruire una piattaforma integrata di relazioni, ricerca e analisi dedicate all’universo del cavallo. L’incontro, che vedrà numerosi interventi, fra i quali quelli della Regione Toscana e dell’Ente Parco oltre che di ospiti internazionali, costituisce un importante punto di confluenza di competenze e di condivisione di esperienze e di visione strategica su un percorso da intraprendere nell’ambito della professionalizzazione e dell’innalzamento della qualità nell’offerta del turismo equestre.

"Sono particolarmente lieto che gli organizzatori abbiano scelto Pisa, e la sede camerale, per la realizzazione di questa iniziativa - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Questo evento rappresenta infatti un’importante opportunità per mettere al centro dello sviluppo dei territori le green skills legate all’ippica e alla filiera equina. La sinergia tra l’ippica e il turismo è a mio avviso fondamentale per promuovere un turismo lento che valorizzi il country living e Pisa, da sempre un territorio vocato per l’equitazione, ne è un perfetto esempio. Sono convinto che il futuro del settore passerà attraverso iniziative come questa, che uniscono competenze, condivisione di esperienze e una visione strategica comune". Così il presidente della Società Alfea, Cosimo Bracci Torsi: "Siamo molto soddisfatti di questo primo appuntamento internazionale che è incentrato sulla formazione, tema al quale Alfea è da sempre molto sensibile. Pensiamo infatti che il futuro del settore ippico passi anche dall’innalzamento del livello professionale di tutte le figure che compongono la filiera." Il giorno avanti, quindi domani, si svolgerà, sempre presso la Camera di Commercio Toscana, un tavolo di confronto dal titolo "Competenze green per l’industria ippica internazionale", con la partecipazione dei rappresentanti di alcune tra le principali scuole di formazione ippiche ed equestri internazionali fra le quali quella di San Rossore.