Fight Clubbing, Giovanni Redi sul ring per un evento mondiale

Procede spedita da parte della società nerazzurra la marcia per la realizzazione del centro sportivo di Gagno. In attesa delle risposte da parte del Genio Civile, che stabiliranno se, in merito al "battente idraulico", ci saranno o meno osservazioni da fare e dalle quali dipenderanno le tempistiche di inizio dei lavori, che potrebbero anche slittare ben oltre giugno, il Pisa Sporting Club intanto ha nominato l’architetto romano Fabrizio Magnaghi come project manager per il "Pisa Training Centre".

Magnaghi è uno dei fedelissimi di Alexander Knaster, avendo lavorato a vari progetti con il magnate, tra i quali anche la nota riqualificazione di Villa Bianca a Lerici, nel Golfo dei Poeti. Il suo studio, fondato nel 1994, si è specializzato in interventi di alto valore architettonico e tecnologico, anche su edifici di rilevanza storico-culturale. Nelle scorse settimane Magnaghi ha avviato la ricerca di un general contractor che dovrà supervisionare i lavori e scegliere, al momento opportuno, le varie aziende che dovranno occuparsi dei lavori effettivi dell’avveniristico centro sportivo pisano.

Secondo quanto emergerebbe infatti è allo stato dell’arte una scrematura tra 10 potenziali general contractor, tra i quali sarà scelto chi supervisionerà i lavori. La società nerazzurra, in quanto privata, non sarebbe obbligata a fare una scrematura così ampia, ma per trasparenza e per cercare di scegliere il meglio su piazza, prosegue nel solco di quanto fatto anche in passato con il noto ‘concorso di idee’ che portò alla gara per i progetti di restyling dell’Arena Garibaldi, attualmente in standby in attesa della futura cessione del bene da parte dell’amministrazione comunale, per la quale è in corso un dialogo preliminare. Il general contractor sarà scelto tra una serie di grandi aziende d’Italia, con esperienza internazionale, per i lavori l’obiettivo della società nerazzurra è quello di far lavorare aziende del territorio, a cominciare da Ati Project, lo studio di architettura che ha curato il progetto di Gagno.

Il tema del centro sportivo, così come il tema dell’Arena Garibaldi, saranno ancora una volta protagonisti giovedì 11 aprile, quando per la seconda volta in due settimane i vertici del Pisa Sporting Club saranno ospiti a Palazzo Gambacorti per un nuovo incontro per proseguire il dialogo sui progetti in corso, con reciproca disponibilità sia da parte dei tecnici comunali e del sindaco Michele Conti, che ha garantito in prima persona l’impegno dell’amministrazione, sia da parte della società nerazzurra.