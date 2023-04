Fibonacci e la sua città Esperti a convegno

"Leonardo Pisano detto Fibonacci e la sua città": allo storico matematico e al suo rapporto con Pisa è dedicato lo speciale convegno organizzato dal Rotary Club San Giuliano Terme Leonardo Fibonacci in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa, del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa e di Rotary Distretto 2071. Appuntamento giovedì 20 aprile alle 17.15 nella cornice del Palazzo dei Dodici in Piazza dei Cavalieri. "Un appuntamento che nasce con l’intento di promuovere la conoscenza di Fibonacci, purtroppo ancora poco diffusa nella nostra città - spiega il presidente del Rotary Club San Giuliano Terme Fibonacci Maurizio Sbrana – . Abbiamo voluto dedicargli il nome della nostra associazione e ci auguriamo che il convegno sia soltanto il primo passo di una serie di iniziative che possano coinvolgere anche le scuole. Un progetto che vorremmo proseguire con il collocamento di un nuovo busto in marmo di Fibonacci in Logge dei Banchi, dove era presente fino al periodo della Seconda Guerra Mondiale prima del suo spostamento al Camposanto". "Sosteniamo con convinzione questa iniziativa", afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. Dopo i saluti del sindaco di Pisa Michele Conti e del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, il convegno vedrà gli interventi degli scrittori Giovanni Bertozzi e Alessandro Canestrelli. della presidente della Società Storica Pisana Gabriella Garzella, della direttrice dell’Archivio di Stato di Pisa Jaleh Bahrabadi, della professoressa Chiara Bodei, dell’assessore Paolo Pesciatini