Festival della Robotica, cosa succede se i robot diventano artisti

Volterra (Pisa), 12 maggio 2023 – Da oggi a domenica 14 maggio il Festival della Robotica edizione 2023 ha la sua anticipazione a Volterra – la seconda dopo l’Agrifiera di Pontasserchio – con un focus molto speciale dedicato al tema ‘robotica arte e cultura’. Già Capitale Toscana della Cultura 2022, Volterra è stata scelta come sede ideale per affrontare un tema innovativo, affascinante e che suscita grande interesse: il ruolo della robotica nella creazione di opere d’arte e come l’interazione uomo–macchina diventa protagonista nel mondo dell’arte.

La tre-giorni di Volterra si è aperta stamani con il workshop “Robot, Coscienza ed Arte”, a cura dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nel Salone Volterra del Centro Studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, aperto al pubblico. Da alcuni decenni sistemi robotici più o meno sofisticati e con diversi livelli di autonomia sono entrati nella progettazione e realizzazione di specifiche installazioni artistiche di arte contemporanea. Il robot diventa strumento innovativo per la produzione di opere artistiche non ottenibili in altro modo e, al tempo stesso, può diventare strumento attivo nella realizzazione di una specifica performance o nella realizzazione di installazioni dinamiche in cui talvolta possono essere presenti anche aspetti di interazione diretta o indiretta con l’osservatore umano. I temi affrontati nel workshop sono poi ben rappresentati nella mostra di installazioni artistiche, ospitata nei locali della Pinacoteca Civica di Volterra, tra cui spicca quella del ‘robot pittore’, in grado di realizzare un ritratto del soggetto umano che ‘interagisce’ con lui. Si tratta di una installazione specificamente progettata per il Festival della Robotica, dall’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e in special modo per l’anticipazione di Volterra.

VIDEO: l’interazione uomo-macchina

Le installazioni artistiche si intitolano ‘A View from Within’, ‘A Robot Drawing Beautiful Portraits’ e ‘How can we visualize the contact between robot and humans?’ sono a cura dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’ Anna e saranno visitabili dal pubblico, a ingresso libero, nei giorni da venerdì 12 a domenica 14 maggio.