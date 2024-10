Festa Torna Vico Halloween

Torna la grande festa di Vico Halloween, con ingresso gratuito, per bambini e bambine, dalle 15.30 alle 19 nel borgo medievale, bandiera arancione del Touring Club, di Vicopisano. L’evento è organizzato da Antitesi Teatro Circo e dall’Amministrazione Comunale, con il sostegno di Antitesi Eventi, Associazione Festa Medievale, Yachtline, Mercatino del Collezionismo e con la preziosa collaborazione di Orcotondo, Spazio ai Giovani, Vico Verde, Carnevale di Vicopisano, Misericordia di Vicopisano, Croce Rossa, Amici della Biblio e Società Cooperativa Capitolium. Tante e diffuse in tutto il borgo, le attrazioni spaventose! All’ingresso, oltre ai dolcetti, saranno consegnate ai bambini, che devono essere accompagnati, una mappa per non perdere neanche un evento e una scheda per partecipare alla caccia al Tesoro degli Amici Diversi.

Nel programma dalle 15.30 alle 18.30: laboratorio da paura di Spazio ai Giovani, letture delle streghe del Boschetto con Letture ad Alta Voce e Il Gabbiano alle 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30, letture con brividi a merenda, per i piccolini in Biblioteca, tutto il pomeriggio, animazione. L’orologio stregato nella Torre dell’Orologio con Capitolium, laboratorio Nel Dia de Los Muertos a cura di Orcotondo, tutto il pomeriggio, il Fantasma degli Specchi, performance di ET, tutto il pomeriggio, spettacolo Spirali e Cerchio del Mago con Alchimie e Fiamme, alle 17.30 e alle 18.30, ZombieLand, il parco degli orrori, tutto il pomeriggio, Mostruose Sorprese con il Carnevale di Vicopisano, Sem il Fachiro alle 16.30, spettacolo aereo Cemetery party con Antitesi Teatro Circo, spettacolo di fuoco Fuego Loco alle 18, animazione Giochi malefici a cura di Vico Verde e laboratorio di arte circense Gli Scheletri Acrobatici alle 15.30 e dalle 17 alle 19.

E poi spettacoli itineranti, per vicoli, strade e piazze: Aries la terrificante trampoliera, Il Nano Krog, Paranormal Parade con bambini e bambine della scuola di Antitesi e Felice TiTumolo, assistenza al trapasso.

Non mancheranno, tra mille spaventosi scherzetti e tante agghiaccianti sorprese altrettanti dolcetti e merende. Perché Vico Halloween è una festa bella da far paura e i bambini e le bambine vuole accoglierli, nella giusta e tetra atmosfera.

Per informazioni: [email protected], www.comune.vicopisano.pi.it e le pagine Facebook e Instagram di Vico Halloween.