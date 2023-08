Festa Medievale a Vicopisano: Cena e Eventi dal 2 al 3 Settembre

Sabato 2, dalle 17, e domenica 3 settembre, dalle 16, Vicopisano, borgo Bandiera Arancione del Touring Club, torna nel passato grazie alla XXVI edizione della Festa Medievale, organizzata dall’omonima Associazione, presieduta da Giampiero Nesti. Ogni piazzetta, torre, la Rocca del Brunelleschi, il Soccorso, il Camminamento, ogni chiasso, ogni vicolo, rischiarati solo dalle fiaccole, permetteranno a tutti, dopo aver cambiato moneta con il grosso pisano, di scoprire la bellezza dell’Età di Mezzo, in un contesto storico e architettonico di notevole impatto.

Per la cena medievale, sia il sabato che la domenica sera impreziosisce la piazzetta di Palazzo Pretorio, non ci sono più posti. Grazie alla direzione artistica di Martina Favilla e di Antitesi Teatro Circo ci saranno, come sempre, molti spettacoli itineranti. Due giorni di magia e incanto, con un biglietto d’ingresso di 6 euro (gratis per i bambini). Per informazioni e per il programma completo: www.festa medievalevicopisano.pi.it, [email protected]