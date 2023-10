Festa al Centro I Girasoli a San Giuliano Terme per il nuovo mezzo attrezzato di Agbalt OdV

Un nuovo mezzo per Agbalt OdV, l’Associazione di Bambini Affetti da Leucemia o Tumore, con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme ha aderito al progetto Servizi Mobilità Garantita di Montecatini Terme, operante da anni nel campo del sociale in Toscana. Smg ha fornito ieri, per 4 anni ad Agbalt un mezzo per il trasporto di bambini e loro famiglie dalle case d’accoglienza dove vengono ospitati a titolo gratuito dall’associazione al reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, per le cure. "È stata una raccolta fondi velocissima – racconta Elena Maggi, di Smg -. Questa è una consegna particolare, per noi è una grande soddisfazione aver raggiunto questo obiettivo". Alla cerimonia anche la vicesindaca di San Giuliano Terme, Lucia Scatena: "Il comune è sempre al vostro fianco e ci teniamo ad esserlo anche bel futuro – ha sottolineato la vicesindaca -. Un servizio che andrà ad aiutare chi abita lontano". Un principio ricordato anche dal presidente di Agbalt, Mirko D’Aversa: "Il servizio che Smg offre in tutto il territorio per la mobilità garantita va ad aiutare chi è meno fortunato di noi che poi è il principio cardine della nostra associazione". Al taglio del nastro hanno partecipato tutti gli sponsor che hanno reso possibile la donazione: Autocarrozzeria Zo-Va; Autofficina Meini, Baldini Franco e Figli; Belfiori Tecno; Boni e Scarpellini; Carrozzeria Colombini; Cecchi Gustavo e C.; Centro Assistenza Tecnica di Ridolfi Lorenzo; Farmacia San Martino; Forti Holding; Idroplast di Del Corso Mario e Patrizio; Impresa Edile Gaglio Antonio; Pardini Ergo; Pellegrini e C.; Spinabella; T.S. Impianti di Trogi Sergio. E.M.D.P.