Ferragosto in sicurezza sul Monte Serra

Pisa, 13 agosto 2024 - Anche quest’anno, per il Ferragosto, è previsto un notevole afflusso di persone sul Monte Serra e il Comune di Calci sarà impegnato nel garantire la massima sicurezza in tutta l’area di propria competenza. Per giovedì 15 Agosto è quindi stato predisposto un significativo dispiegamento di uomini e mezzi che vedrà coinvolti, insieme al personale comunale e agli operai del Cantiere Foresetale, i Vigili del Fuoco, il sistema regionale Aib, le associazioni di Protezione Civile e le forze dell'ordine. Predisposte, anche, alcune modifiche al traffico, per facilitare nel tardo pomeriggio il deflusso dalla località Santallago (Comune di Capannori). In particolare, dalle 17 alle 19 via di Bisantola sarà percorribile solo in uscita da Santallago, con direzione Prato a Calci. Sempre dalle 17 alle 19, per i mezzi provenienti da Santallago e dell’area sommitale del Monte Serra, sarà inoltre obbligatoria la discesa dal versante di Buti. Da Calci, dunque, in orario 17-19 sarà possibile salire sul Monte Serra fino alla località Prato a Calci e non oltre. Squadre del GVA “Logli Paolo” di Calci saranno dislocate sia a monte sia a valle, mentre la Protezione Civile comunale sarà attiva con la sala operativa del Centro intercomunale del Monte Pisano e con il sistema di telecamere "Gli occhi del bosco". I Vigili del Fuoco saranno presenti con un presidio a Prato a Calci e con un’unità di coordinamento in sala operativa. Previsti anche un presidio sanitario della Croce Rossa Italiana (Unità territoriale di San Giovanni alla Vena) in località Ceragiola e la presenza dell’Associazione Nazionale VVF Volontari Unità Cinofile K9 Odv. Per le forze dell’ordine, saranno presenti le Polizie Municipali di Calci e Buti, i Carabinieri Forestali, i carabinieri e la Polizia. Si raccomanda, a chi trascorrerà la giornata sul monte, di non accendere fuochi o bracieri al di fuori delle aree opportunamente attrezzate, di non parcheggiare le auto agli ingressi o lungo le piste forestali che devono essere lasciate libere per l'eventuale transito dei mezzi di soccorso, di seguire le indicazioni del personale sul posto e di chiamare immediatamente, in caso di emergenza, il numero unico 112. Sempre attivi anche il numero verde regionale 800.425425 per la segnalazione di incendi boschivi e il numero comunale per le segnalazioni di protezione civile 050.939563. “L'amministrazione comunale – commenta il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - ringrazia sin d’ora tutti coloro che saranno impegnanti per garantire la sicurezza e i cittadini per la collaborazione. A tutti coloro che trascorreranno la giornata sul Monte Pisano auguriamo un Ferragosto sereno, con l’invito a mantenere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente”.