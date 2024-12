In macchina con un machete di 64 centimetri. Fermato e denunciato

Pisa, 15 dicembre 2024 – Girava in macchina con un machete di 64 centimetri (soltanto la lama ne misurava 64), senza dare spiegazioni sul perché ce l’avesse. Succede nei pressi di Pisa, dove un uomo residente a Massarosa è stato fermato e denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile durante un controllo.

Sempre a Pisa, un altro soggetto è stato poi denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere: i militari lo hanno trovato vicino alla stazione ferroviaria con un coltello a serramanico di 14 centimetri e poi aveva anche due involucri con 0,94 grammi di cocaina e altri due con 2,012 grammi di marijuana e 50 euro in contanti. Armi, droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Indagini in corso.