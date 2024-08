Fermato alla guida con in auto un manganello: scatta la denuncia

Montescudaio, 13 agosto 2024 - I carabinieri dell''aliquota radiomobile della compagnia di Volterra, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, svolto nei pressi delle principali località di spaccio a Montescudaio, hanno proceduto al controllo di un uomo che alla guida della propria auto ha assunto un atteggiamento sospetto.

Durante la perquisizione dell'auto, i militari hanno rinvenuto sotto il sedile anteriore, lato passeggero, uno sfollagente (un manganello) del cui porto la persona non ha fornito alcuna giustificazione valida. Inoltre l'automobilista è stato invitato a sottoporsi a un esame tossicologico all'ospedale di Cecina, per verificare una possibile assunzione di sostanze stupefacenti, L'uomo ha rifiutato gli esami e, al termine delle operazioni, è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.