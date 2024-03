Fermati per un controllo in auto: uno aveva 41 dosi di cocaina

Lotta allo spaccio di droga in città, un arresto dei carabinieri. Sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile a procedere alla perquisizione personale e del mezzo di due giovani a bordo della stessa auto. Il passeggero aveva nelle tasche 41 dosi di cocaina ed un altro pezzo solido della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di quasi 27 grammi, oltre a più di 100 euro in denaro contante. Il conducente del veicolo ha invece rifiutato di sottoporsi all’accertamento richiesto dai militari per rilevare eventuale assunzione di sostanze d’abuso. I militari hanno così arrestato la persona in possesso della droga e denunciato in stato di libertà l’autista del mezzo, a cui hanno ritirato la patente. La droga ed il denaro sono stati sequestrati, invece l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria pisana per la celebrazione del rito direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto e la sottoposizione ai domiciliari.