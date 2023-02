Fanno razzia di abbigliamento da Decathlon Tre studenti pisani ‘pizzicati’ e denunciati

NAVACCHIO (Pisa)

Tre studenti pisani sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Pontedera per tentato furto in concorso di capi di abbigliamento e materiale a uso sportivo. I tre ragazzi sono stati fermati dai militari dell’Arma intervenuti dopo la segnalazione della direzione del punto vendita. è successo nel tardo pomeriggio di lunedì da Decathlon, il megastore di articoli sportivi che si trova nella zona artigianale e commerciale di Navacchio, nel comune di Cascina.I tre sono stati trovati in possesso di capi d’abbigliamento, oggetti e materiale a uso sportivo per un totale di oltre 500 euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla direzione del negozio. Per cercare di rubare i vestiti e il materiale sportivo i tre, secondo quanto accertato dai carabinieri durante l’intervento da Decathlon, si erano vestiti a cipolla indossando la refurtiva sotto i loro abiti e nascondendo altri oggetti rubati dentro gli zaini che ognuno dei tre aveva dietro.

Il personale del negozio si è accorto che i tre ventenni stavano cercando di rubare la merce esposta sugli scaffali da alcuni movimenti strani compiuti dagli stessi studenti. Così li hanno tenuti d’occhio fino a quando non è stato chiaro cosa stessero facendo. E a questo punto è scattata la segnalazione al 112 (numero unico di emergenza regionale) che ha dirottato la richiesta di intervento ai carabinieri della compagnia di Pontedera. Una pattuglia in pochi minuti è arrivata al negozio Decathlon di Navacchio e ha identificato i tre ragazzi che si trovavano ancora all’interno. Li ha avvicinati e fermati spiegando loro il motivo del controllo.

Al termine dei controlli e delle perquisizioni personali, e dopo aver recuperato la refurtiva, i tre ragazzi sono stati accompagnati in caserma per le procedure di legge e le ulteriori verifiche e denunciati in stato di libertà per "tentato furto in concorsodi capi di abbigliamento e materiale ad uso sportivo". Del fatto i carabinieri di Pontedera hanno informato il magistrato di turno che ha dato le disposizioni del caso.