Falso allarme bomba alla sinagoga di Pisa: denunciato un uomo

Pisa, 20 giugno 2024 – Un uomo di origine pisana è stato denunciato dalla Digos per simulazione di reato a seguito del rinvenimento di un sospetto ordigno nei pressi della sinagoga nel centro di Pisa lo scorso 2 giugno quando furono trovati a terra una bottiglia contenente del liquido e chiusa con uno spago oltre a un telefono cellulare e un porta occhiali.

Da quanto spiega la Questura pisana in una nota il materiale rinvenuto non era stato disposto «con la volontà di creare allarme» ma sarebbe stato «un fatto meramente casuale originato da un uomo che aveva trascorso una serata 'goliardica’ nel centro cittadino». La denuncia è poi scattata perché l'uomo, il giorno dopo, «oltre l'allarme già creato, si è recato presso le forze dell'ordine ed in merito agli oggetti personali rinvenuti dalla Polizia vicino la Sinagoga, ha inscenato e denunciato di essere rimasto vittima di una rapina in altro luogo della città. Di fronte alle evidenze contestate, l'uomo ammetteva quanto commesso e si scusava con le forze dell'ordine per l'allarmismo creato».