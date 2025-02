Fair play e gentilezza, uguale sport inclusivo

Abbiamo detto che ci sono tante attività che fanno bene, come meditare, fare sport, ascoltare la musica, disegnare, dipingere, mangiare sano aiutano il benessere mentale. Lo sport è un’attività divertente quando non è agonismo sfrenato. Il corpo diventa più forte e ci sentiamo meglio. Fare sport ci aiuta anche a fare amicizia e a imparare a lavorare insieme agli altri. Quando facciamo sport il nostro corpo e la nostra mente stanno bene. L’importante è rispettare le regole: non fare male agli altri, avere spirito sportivo, cioè accettare la sconfitta e soprattutto bisogna essere determinati e non arrendersi alle difficoltà.

A ottobre abbiamo fatto un incontro con il campione paraolimpico Cristian Volpi, un ragazzo di 20 anni che perse le gambe in un incidente in motorino, un sabato sera, ritornando a casa dopo un’uscita con gli amici. Cristian ci ha raccontato la sua esperienza, la sua attuale vita con le protesi, e ci ha fatto capire quanto è importante non arrendersi mai ed essere determinati nel voler raggiungere un obiettivo. Dopo solo due anni, ha partecipato alle Olimpiadi di canoa.

Quando venne a scuola da noi Cristian firmò il patto della gentilezza, perché noi siamo una scuola che appartiene all’ I. C. V. Galilei, primo Istituto scolastico costruttore di gentilezza in tutta Italia. Mise l’accento su quanto la gentilezza sia fondamentale nella vita di chiunque, perché fare o ricevere un gesto di gentilezza ti apre verso la società e ti porta a uno stato di benessere.