Fabrizio, 35 anni di servizio

Nella sede centrale dei vigili del fuoco di Pisa mezzi schierati, sirene accese e un centinaio di persone hanno salutato il capo reparto dei vigili del fuoco Fabrizio Mainardi (nella foto) che il 1 marzo è andato in pensione dopo 35 anni di servizio. Il 26 febbraio alle 20 per l’ultimo suo turno di servizio tanti colleghi gli hanno reso onore come da tradizione. "Sono stato fortunato nel fare questo lavoro", così dice Fabrizio che ha percorso tutta la carriera, dal 1990 quando è diventato vigile del fuoco permanente a oggi, con passione e dedizione.

Nel 1984 Fabrizio Mainardi arriva nella palestra dei vigili del fuoco Pisa sezione Lotta dopo aver lasciato il Cus Pisa e aver conosciuto Mario Cerrai con il quale avrà un forte legame sportivo e affettivo. Sin dai primi anni Mainardi ha conseguito molti risultati importanti sia da atleta che tecnico federale affiancando Mario Cerrai nel lungo cammino del Gs vigili del fuoco di Pisa M. Billi. Mainardi si è sempre distinto in tutte le competizioni che ha affrontato con tenacia e spirito di sacrificio che poi lo ha contraddistinto anche nel suo lavoro, conquistando medaglie in ambito Nazionale e Internazionale, a tal proposito ne ricordiamo alcune più importanti:

1987 - primo classificato ai Campionati Europei UISP

1990- secondo classificato ai Campionati Italiani Assoluti

2005- primo classificato al torneo internazionale Savron

2010- primo classificato ai Mondiali Master in Svizzera

2011 - terzo classificato ai Mondiali Master a Tirana (Albania)

2013- secondo classificato ai Mondiali Master Sarajevo

2014- terzo ai Campionati Mondiali Master di lotta Sambo

Oltre a questi risultati Fabrizio Mainardi ha vinto tante medaglie classificandosi nelle prime posizioni: non gli sono mancate le vittorie anche come tecnico allenatore insieme a Mario Cerrai portando il gruppo sportivo dei VVF Pisa più volte sul podio Nazionale. Dal 2004 al 2012 ha ricoperto l’incarico di responsabile tecnico regionale Fijlkam Toscana e fino ad oggi come istruttore di Lotta nell’ambito del nostro Gruppo Sportivo. Questi titoli gli hanno permesso di diventare istruttore ginnico professionale nell’ambito dei VVF. Il comandante Nicola Ciannelli dice di lui: "Un uomo, un vigile del fuoco che ha saputo interagire con i colleghi facendo sempre squadra rendendo l’ambiente intorno a se sempre sereno e compatto".