Eventi intorno all'8 marzo: gli ultimi appuntamenti alla Casa della Donna

Pisa, 18 marzo 2025 - La rassegna degli eventi della Casa della Donna "Intorno all'8 marzo" volge al termine: le prossime iniziative spazieranno dal mercatino femminista alla musica, fino a momenti di riflessione sulla menopausa e sulla memoria collettiva.

La prossima aspettativa sarà sabato 22 marzo, con il mercatino femminista, dalle 11 alle 19, alla Casa della Donna, in via Galli Tassi 8. Un’occasione per promuovere il riuso e la solidarietà attraverso un’offerta libera su una vasta gamma di articoli: abbigliamento, libri, giocattoli, oggetti per la casa e molto altro. Un appuntamento perfetto per sostenere la comunità e dare nuova vita agli oggetti. Il giorno successivo, domenica 23 marzo, si terrà la presentazione del libro "La metamorfosi del corpo femminile: la Menopausa" alle 17:30, al Circolo Arci di Nodica in via del Serchio 2/10. L’opera raccoglie riflessioni e testimonianze di diverse autrici e sarà presentata da Micol Carmignani, editrice femminista della casa editrice Carmignani. Sarà un momento di dialogo e confronto su un tema centrale nella vita di molte donne.

Giovedì 27 marzo invece, alla Casa della Donna alle 18, si svolgerà un incontro dedicato alle trasformazioni fisiche ed emotive legate alla menopausa. L'evento, intitolato "Il tempo di mezzo, corpo e mente che cambiano", sarà arricchito dall'intervento di Barbara del Bravo, ostetrica e ginecologa, che offrirà spunti e consigli per comprendere e affrontare questo specifico periodo. Il penultimo appuntamento sarà sabato 29 marzo, per un evento di grande intensità e partecipazione culturale a partire dalle 18, sempre all'edificio della Casa della Donna. "La voce delle donne iraniane: rompere il silenzio con il canto" sarà un momento di musica e condivisione a cura della comunità iraniana di Pisa, un’opportunità per celebrare la forza e la resilienza delle donne attraverso l’arte e la voce.

Il calendario si concluderà domenica 30 marzo, alle 11 al Parco di San Rossore, alla cerimonia di inaugurazione degli alberi al Viale dei Legami del parco. L'appuntamento prende il nome "Siamo cresciute insieme: in ricordo di Francesca, Paola, Valeria e Virginia", un omaggio a quattro donne che hanno contribuito in maniera significativa alla Casa della Donna. L'evento ha al centro la memoria e la gratitudine per chi ha lasciato un segno indelebile nella comunità.