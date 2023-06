Evade da casa Incastrato dalle telecamere

Incastrato dalle telecamere. I militari della Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne già noto alle forze dell’ordine, per evasione. Nello specifico, la persona, sottoposta al regime della detenzione domiciliare in centro, al momento del controllo dei carabinieri è risultata assente dalla propria abitazione ed è stata,

successivamente, individuata lungo la strada, mediante i sistemi di videosorveglianza. I carabinieri della Sezione Radiomobile, l’8 giugno, a Pisa, durante il servizio di pattuglia, hanno sorpreso in flagranza, un 41 enne straniero che

aveva appena asportato alcuni capi di abbigliamento e

biancheria dall’interno del raccoglitore di indumenti usati. Arrestato.