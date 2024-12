Eurospin ricerca personale per la sede di Pontedera

Eurospin Tirrenica spa, società del Gruppo Eurospin, ricerca per il punto vendita di Pontedera addetti alla vendita. Si tratta di personale che verrà utilizzato per punto vendita grande distribuzione organizzata.

La risorsa, inserita in un contesto dinamico e in forte crescita, si occuperà insieme ai colleghi, di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela;

operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; controllo scadenze prodotti; corretta tenuta del layout merceologico;pulizia di punto vendita.

Requisiti richiesti per le candidature: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; la residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti. Info sul sito Eurospin (Fonte Informagiovani Valdera).