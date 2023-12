Eurospin apre domani. E assume altre 10 persone: "Rinascita dell’intera area"

Dopo più di un anno di lavori si inaugurerà domani il nuovo supermercato Eurospin a Cascina, che sorgerà nell’area ex Procelli, lo spazio occupato per una cinquantina d’anni dallo storico deposito di metallo e autodemolizioni alla curva di Visignano, lungo la Tosco-Romagnola.

Almeno 10 nuove assunzioni per un totale di circa 20 dipendenti per una sede che è il risultato di uno spostamento.

Il punto vendita che da 30 anni si collocava sulla Tosco Romagnola si espande in una nuova struttura, in un quadro complessivo di una città che cambia: "Per il comune è un’occasione importante- afferma il sindaco di Cascina Michelangelo Betti- storicamente aveva un senso avere attività produttive lungo la Tosco Romagnola, ma adesso il profilo della zona è cambiato, diventando un punto nevralgico del commercio".

L‘apertura della nuova sede Eurospin è il primo passo di un processo di riqualificazione dell’area, dove, nei prossimi mesi sorgeranno nuovi alloggi, in una prospettiva di miglioramento globale della qualità della vita. Sono previste anche aree verdi attrezzate ma anche la realizzazione di nuovi parcheggi non solo per i residenti ma per tutti quelli che frequentano la zona.

Il piano di recupero, fermo dal 2018 e le cui prime discussioni risalgono agli ultimi anni dell’amministrazione Franceschini, prende vita con questa prima realtà legata alla distribuzione alimentare, mentre si attende dal punto di vista dell’espansione residenziale, la costruzione di una ventina di nuovi appartamenti, un paio dei andranno ad ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

"Il comune di Cascina in 10 anni è profondamente cambiato- commenta il primo cittadino- le aree industriali sono uscite dal contesto urbano, e lasciano spazio ad una nuova definizione delle zone cardine della vita dei residenti. il supermercato porta con sè un miglioramento della qualità della vita degli abitanti della zona, ma fa anche da volano ad una trasformazione sempre più capillare del volto cittadino nel suo complesso".

Alessandra Alderigi