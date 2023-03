Estetica 4.0 Due amiche scelgono Pisa

Claudia e Caterina sono amiche da 30 anni, quando si sono conosciute in quella che era la loro città, Milano. Caterina era l’estetista di fiducia di Claudia e Claudia la parrucchiera di Caterina. Il loro desiderio però è sempre stato quello di fare qualcosa insieme. Quasi 10 anni fa Claudia si è trasferita a Pisa, per amore, senza dimenticare il sogno condiviso con Caterina. Fino ad oggi era la lontananza a impedirne la realizzazione ma a un certo punto anche Caterina ha voluto dareuna svolta alla sua vita e per farlo ha scelto la nostra cittá. Ed oggi, insieme, aprono in via padre Eugenio Barsanti 6 a Ospedaletto un centro di estetica avanzata a 360 gradi, a Pisa, un centro dove poter trovare tutto ciò che è estetica. Dalla dermopigmentazione alla Tricopigmentazione (in cui si è specializzata Claudia), fino ai trattamenti corpo e viso con apparecchiature di ultima generazione, sauna e idromassaggio,per trattamenti specifici, r corsi con professionisti di estetica e alimentazione.

"Il momento non è facile – racconta Claudia – ma non c’è mai un momento giusto per partire. Noi abbiamo aspettato tanti anni ma alla fine ci siamo fatte coraggio e abbiamo deciso. Crediamo che uniti si vada piú lontano, per questo nel nostro centro vogliamo accogliere collaboratori con questo spirito, certi che questo possa dare un servizio piú completo ai nostri clienti ma anche maggior valore alle nostre professionalitá". "Pisa è la scelta giusta – aggiunge Caterina – è una cittá a misura d’uomo che ben si sposa con il nostro progetto di vita e professionale. Sono contenta di aver raggiunto Claudia e insieme restituiremo ai clienti l’accoglienza che questa cittá ha saputo darci. Vogliamo essere l’esempio di come i sogni non hanno età: in due facciamo 100 anni, quale momento migliore per metterci in gioco!". In bocca al lupo!