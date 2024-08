Escursioni notturne sui monti pisani per gli 80 anni della Liberazione

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione di Pisa, fra il 24 e il 25 agosto e il 1 e 2 settembre si terranno due escursioni notturne guidate sui Monti Pisani con proiezioni e racconti sonori.

La prima va sotto il nome "Il cammino della Resistenza". La partenza è prevista alle 18.30 dal parcheggio del cimitero di San Lorenzo a Vaccoli e l’arrivo alle 6:30 presso l’ Anfiteatro di San Giuliano Terme. Si tratta di 15 km di camminata con un dislivello di 600 m da percorrere in 6 ore (12 se si considerano le soste!). Con l’accompagnamento del CAI Pisa e con brevi proiezioni itineranti, racconti e musiche in cuffie immersive wireless tipo “silent party”, sarà possibile andare alla scoperta delle storie della memoria fra guerra e Resistenza. All’arrivo a San Giuliano Terme si terrà l’ultima proiezione all’albeggiare e una colazione offerta a tutti i partecipanti. Dalle 19, dal Parco giochi Le Cave di Caprona, invece, parte "Il cammino della Liberazione", la seconda camminata di 18 km e 250 m di dislivello: l’escursione di 15 ore ripercorrerà il cammino di Liberazione fatto dagli Alleati e dai partigiani del distaccamento “Nevilio Casarosa” fra la sera del 1 settembre e la mattina del 2 settembre 1944. L’arrivo è previsto alle 9:30 in Piazza dei Miracoli e per la notte saranno disponibili tende in condivisione fra i partecipanti in un prato privato con servizi igienici. La carica simbolica dell’iniziativa è riposta nel ripercorrere esattamente nello stesso giorno dell’anno e più o meno nelle stesse ore il tragitto fatto dai ragazzi della brigata partigiana, dai soldati anglo-americani e dai tanti sfollati il 2 settembre 1944, fino all’ingresso in Piazza dei Miracoli. Le due escursioni, prenotabili online, sono prive di difficoltà tecniche, ma riservate ad escursionisti allenati.

Maria Cristina Capaccioli